Raumfahrt

Weltraumbahnhof Baikonur

Für Weltraumfans hat der Name Baikonur einen magischen Klang. Von diesem Kosmodrom in der kasachischen Steppe, gegründet am 2. Juni 1955, starteten mehr als 2000 Raketen. Darunter waren die mit dem ersten Satelliten und dem ersten Menschen im All.