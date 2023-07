Vor 50 Jahren in Helsinki

Die erste Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

Am 3. Juli 1973 trafen sich in Helsinki erstmals die Außenminister der Staaten, die zwei Jahre später die KSZE-Schlussakte unterzeichneten. Viele hofften auf eine Ost-West-Annäherung. Die Nachfolgerin OSZE steht heute am Rande ihre Möglichkeiten.

Franke, Thomas | 03. Juli 2023, 09:05 Uhr