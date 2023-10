Zweiter Weltkrieg

Hitlers Kindersoldaten

Ab 1943 wurden im Deutschen Reich Schüler zum Einsatz an der sogenannten Heimatfront abkommandiert: Als Flakhelfer sollten sie die Abwehr feindlicher Luftangriffe unterstützen. Viele starben, so auch 23 Jungen an einem einzigen Tag in Kassel.

Geuer, Irene | 03. Oktober 2023, 09:05 Uhr