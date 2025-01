O.F. Weidling

Humor mit spitzer Zunge

O.F. Weidling ist einer der beliebtesten Unterhaltungskünstler in der DDR, er macht sich lustig über die politischen Verhältnisse in seinem Heimatland. Doch als er übertreibt, ist seine Karriere beendet. Vor 40 Jahren ist Weidling gestorben.