Finanzkrise von 1873

Als der Wiener Börsenkrach die Gründerzeit beendete

Die vor 150 Jahren in Österreich geplatzte Spekulationsblase riss zahlreiche Banken in den Abgrund. Das versetzte dem Glauben der Gründerzeit an Freiheit, Marktwirtschaft und Fortschritt einen Schlag, von dem sich der Liberalismus nicht mehr erholte.

Manig, Bert-Oliver | 09. Mai 2023, 09:05 Uhr