Affenprozess in den USA

Lehrer wird wegen Evolutionstheorie angeklagt

Der junge Highschool-Lehrer John T. Scopes landete am 10. Juli 1925 in Dayton, Tennessee vor Gericht. Die Anklage warf ihm vor, in Biologie die Evolutionstheorie nach Charles Darwin unterrichtet zu haben. Der Schauprozess machte weltweit Schlagzeilen.