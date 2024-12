Kalter Krieg

NATO verabschiedet vor 45 Jahren den Doppelbeschluss

Nachrüstung, SS20, Pershing: Das waren Alltagsvokabeln in den 1970er Jahren, als die Welt noch geteilt war in Kommunisten und Kapitalisten. 1979 spitzte sich der Kalte Krieg noch einmal zu: Die Nato fasste dann ihren so genannten Doppelbeschluss.