125. Geburtstag von Rudolf Nebel Pionier der Raketentechnik

Querschießende Raketen und leichtsinnige Experimente: Rudolf Nebel entwickelte in den 1930er-Jahren die Grundzüge der modernen Raketentechnik - mitten in Berlin, auf dem weltweit ersten Raketenflugplatz. Doch um die Früchte seiner Pionierarbeit sah sich der Ingenieur, der am 21. März 1894 geboren wurde, geprellt.

Von Frank Grotelüschen

