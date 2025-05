Mildred Scheel

First Lady und Kämpferin gegen den Krebs

Sie wäre gerne Ärztin geblieben, wurde aber die First Lady an der Seite ihres Mannes, Bundespräsident Walter Scheel. Mildred Scheel nutzte ihr Amt und gründete die Deutsche Krebshilfe. Tragischerweise stirbt sie selbst mit nur 53 Jahren am 13. Mai 1985.