DDR-Volksaufstand 1953

Als die sowjetischen Panzer rollten

Am 17. Juni 1953 protestierten DDR-Bürgerinnen und Bürger in hunderten Städten gegen das SED-Regime. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Bis zur Wiedervereinigung feierte die Bundesrepublik an diesem Datum den "Tag der deutschen Einheit“.

Liebermann, Doris | 17. Juni 2023, 09:05 Uhr