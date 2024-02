Missak Manouchian

Armenischer Kämpfer in der Résistance

Den Völkermord an den Armeniern überlebte Missak Manouchian knapp. Dabei erfuhr er, was Faschismus anrichtet. In Frankreich kämpfte er in der Résistance gegen die deutsche Besatzung der Nazis. Vor 80 Jahren wurde er hingerichtet.