50. Todestag

Der italienische Literat Carlo Emilio Gadda

Ein Titel wird zum geflügeltem Wort: „Die grässliche Bescherung in der Via Merulana“ heißt der Roman von Carlo Emilio Gadda. Der gilt als großer Wegbereiter der Moderne in Italien. Vor 50 Jahren ist er in Rom gestorben.

Albath, Maike | 21. Mai 2023, 09:05 Uhr