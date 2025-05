Jonathan Wild

Braver Bürger und Unterweltboss

In Brechts "Dreigroschenoper" lebt er in der Figur des Bettlerkönigs Peachum bis heute weiter. Hinter der Fassade eines braven Bürgers leitete Jonathan Wild in London ein florierendes Unterwelt-Unternehmen. Vor 300 Jahren wurde er hingerichtet.