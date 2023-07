Bewegung des 26. Juli

Der Gründungsmythos der kubanischen Revolution

Eine kleine Gruppe Oppositioneller, darunter der junge Anwalt Fidel Castro, will am 26. Juli 1953 die Militärdiktatur von Fulgencio Batista stürzen. Der Versuch misslingt. Das Datum wird trotzdem zum Gründungsmythos der späteren Revolution in Kuba.

Kath, Andrea | 26. Juli 2023, 09:05 Uhr