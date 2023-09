Komponisten-Titan

George Gershwin: Rhythmus und Rhapsodie

George Gershwin wurde nur 38 Jahre alt, aber er hinterließ der Welt unvergessliche Melodien. Er komponierte die „Rhapsody in Blue“ und „Ein Amerikaner in Paris“, seine Werke inspirieren Musiker bis heute. Vor 125 Jahren kam er in New York zur Welt.

Lippegaus, Karl | 26. September 2023, 09:05 Uhr