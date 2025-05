Käte Laserstein

Schicksal im Schatten des Holocaust

Käte Laserstein war Lehrerin vor der NS-Zeit. Wegen jüdischer Wurzeln wurde sie 1933 entlassen, nur knapp überlebte sie versteckt in Berlin. Ihr Name geriet in Vergessenheit, doch ein Stolperstein und ein Berliner Theaterkollektiv erinnern an sie.