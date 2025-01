Bundeswahlleiterin

29 Parteien können an Bundestagswahl teilnehmen

An der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar können 29 Parteien teilnehmen. Dies teilte die Behörde von Bundeswahlleiterin Ruth Brand mit. Elf Parteien treten demnach bundesweit an, zehn nur in mehreren Bundesländern. Acht Parteien stehen nur in einem einzigen Bundesland zur Abstimmung