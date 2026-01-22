Aufsichtsratschef Gatzer

Unter anderem wird eine komplette Ebene zwischen Vorstand und Management abgeschafft. (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das sagte der DB-Aufsichtsratsvorsitzende Gatzer dem Portal "Table Briefings". Demnach wird unter anderem eine komplette Ebene zwischen Vorstand und Management abgeschafft. Gatzer betonte, der Aufsichtsrat unterstütze den Kurs der neuen Bahn-Chefin Palla hin zu schlankeren Strukturen zu 100 Prozent. Die Konzernleitung umfasst derzeit nach Angaben des Unternehmens rund 3.500 Stellen. Wie Gatzer weiter mitteilte, wird die Bahn das vergangene Jahr vermutlich erstmals seit fast zehn Jahren mit einem positiven Ergebnis abschließen.

In Berlin gab es heute eine zweite Verhandlungsrunde in den Traifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, die nach Angaben von Beteiligten konstruktiv verlief. Die GDL fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Vom Unternehnen gibt es noch kein Angebot.

