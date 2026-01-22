Aufsichtsratschef Gatzer
30 Prozent der Managementposten bei Bahn sollen wegfallen

Bei der Deutschen Bahn sollen im Zuge des Konzernumbaus mindestens 30 Prozent der Stellen in der Konzernleitung abgebaut werden.

    Blick auf das rote Logo an der Wand aus Glas und Stahl.
    Unter anderem wird eine komplette Ebene zwischen Vorstand und Management abgeschafft. (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Das sagte der DB-Aufsichtsratsvorsitzende Gatzer dem Portal "Table Briefings". Demnach wird unter anderem eine komplette Ebene zwischen Vorstand und Management abgeschafft. Gatzer betonte, der Aufsichtsrat unterstütze den Kurs der neuen Bahn-Chefin Palla hin zu schlankeren Strukturen zu 100 Prozent. Die Konzernleitung umfasst derzeit nach Angaben des Unternehmens rund 3.500 Stellen. Wie Gatzer weiter mitteilte, wird die Bahn das vergangene Jahr vermutlich erstmals seit fast zehn Jahren mit einem positiven Ergebnis abschließen.
    In Berlin gab es heute eine zweite Verhandlungsrunde in den Traifverhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, die nach Angaben von Beteiligten konstruktiv verlief. Die GDL fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Vom Unternehnen gibt es noch kein Angebot.
    Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.