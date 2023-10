Milly Steger

Von der Avantgardistin zur NS-Mitläuferin

Milly Steger ist in Vergessenheit geraten. Dabei war die Künstlerin einst die erste Stadtbildhauerin Deutschlands in Hagen und durfte in den 1920er Jahren in Berlin Kunst unterrichten. Ihre Rolle in der NS-Zeit wirft jedoch Fragen auf.

Oelze, Sabine | 31. Oktober 2023, 09:05 Uhr