50. Geburtstag des "Tesla"-Gründers Elon Musk, SpaceX und die Reise zum Mars

Vor 50 Jahren kam in Pretoria in Südafrika Elon Musk zur Welt. Nach einigen Jahren in der IT-Branche gründete er 2002 das Unternehmen SpaceX – und krempelte damit den Raumfahrtmarkt weltweit kräftig um.

Von Dirk Lorenzen