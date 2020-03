Ralph Vaughan Williams

Sinfonie Nr. 7 "Sinfonia antartica" für Sopran, Frauenchor und Orchester

Yeree Suh, Sopran

Damen des Rundfunkchor Berlin

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Andrew Manze

Die Ursprünge des Werke liegen nicht im Konzerthaus: 1947 schrieb Vaughan Williams die Musik zu einem Film über den britischen Polarforscher Robert Scott und seine dramatische Südpol-Expedition. Scott kam auf dieser im März 1912 ums Leben.

Offensichtlich war der Komponist von dieser Arbeit so überzeugt, dass er die Filmmusik ab 1949 zu einer fünfsätzigen Sinfonie umformte. Was sah Vaughan Williams in diesem Werk? Was erzählt es uns angesichts des Klimawandels heute? Und welche Herausforderungen stellt diese sinfonische Arbeit an die Ausführenden?

