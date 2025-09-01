Gipfel in Tianjin

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hält eine Rede während des Gipfeltreffens der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). (Suo Takekuma / Pool Kyodo News / AP / / Suo Takekuma)

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi hatte die SOZ-Staaten gestern angesichts von Konflikten und Handelsstreitigkeiten zur Einigkeit aufgerufen. Die Organisation trage eine große Verantwortung für die Wahrung des Friedens und der Stabilität. Die aktuelle Weltlage nannte er "chaotisch und verschlungen".

Die Mitgliedstaaten der SOZ sähen sich mit noch größeren Herausforderungen in puncto Sicherheit und Entwicklung konfrontiert, betonte Xi. Mit dem "Geist von Shanghai" seien diese zu bewältigen. Der Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt appellierte an die SOZ-Mitglieder, "sich zu Fairness und Gerechtigkeit zu bekennen" und "der Mentalität des Kalten Krieges, Lager-Konfrontation und einschüchterndem Verhalten entgegenzutreten".

Treffen zwischen Putin und Modi

Am Rande des Gipfels fand auch ein bilaterales Treffen von Russlands Staatschef Putin und Indiens Premierminister Modi statt. Modi sagte, er hoffe, dass die Ukraine und Russland ihren Krieg bald beendeten. Indien ist Großabnehmer von russischem Öl und Gas. Mit Blick auf Russlands Krieg in der Ukraine hat US-Präsident Trump deshalb Indien mit hohen Zöllen belegt.

