Europawahl

Auf einem Demonstrationsplakat wird zur Wahl des Europaparlaments aufgerufen. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

In Deutschland öffnen die Wahllokale um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Wahlberechtigt sind hierzulande rund 65 Millionen Menschen, die ihr Kreuz auf einem sehr langen Wahlzettel machen dürfen: Mehr als 35 Parteien und Gruppierungen treten an, 33 davon in allen Bundesländern. Eine Fünf-Prozent-Hürde wie bei Wahlen auf Bundes- und Landesebene gibt es nicht. Zum ersten Mal dürfen auch 16- und 17-Jährige Deutsche über die Zusammensetzung des EU-Parlaments mitentscheiden. Wer per Briefwahl wählt, muss seinen Wahlbrief bis spätestens 18 Uhr eingereicht haben.

Erster Wahltag am Donnerstag in den Niederlanden

In den meisten der 27-EU-Mitgliedsstaaten findet die Wahl heute statt, aber einige Länder haben sie vorgezogen. Die Niederlande machten den Anfang, dort war die Wahl bereits am Donnerstag. Die Iren wählten am Freitag, genauso wie die Tschechen. In Tschechien waren die Wahllokale bis Samstagmittag geöffnet. Am Samstag konnten auch die Bürger Italiens, der Slowakei, Lettlands und Maltas abstimmen sowie die Bürger der französischen Überseegebiete. Anders als in Deutschland gibt es in Belgien, Bulgarien, Luxemburg, Griechenland und Zypern eine Wahlpflicht.

Die erste Prognose für die Sitzverteilung des neuen Europaparlaments wird voraussichtlich nach 20 Uhr bekanntgegeben. Die ersten vorläufigen Ergebnisse aus einigen EU-Staaten werden nach 23 Uhr erwartet. Ergebnisse für die gesamte Europäische Union sind erst im Laufe der Nacht oder sogar erst am Montag zu erwarten.

Werbung um Wählerstimmen

Das Ergebnis wird auch als Stimmungstest für die Parteien in den einzelnen EU-Ländern gewertet. In Deutschland warben die Politikerinnen und Politiker bis zuletzt um Wählerstimmen. Bundeskanzler Scholz verteidigte in Duisburg seinen Ukraine-Kurs. NATO-Soldaten solle es dort nicht geben, erklärte der SPD-Politiker. Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merz und Söder, kritisierten in München sowohl die Politik der Ampel-Koalition als auch das Auftreten der AfD. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (CDU) mahnte, die Europäische Union sei kein Selbstläufer.

Viele Wahlkämpfer warnten vor einem Rechtsruck. Der Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Europawahl, Schirdewan, bezeichnete die anstehende Abstimmung als Richtungswahl. Die Grünen-Vorsitzende Lang sagte in Köln, der prognostizierte Rechtsruck sei nicht in Stein gemeißelt. Die FDP-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann nannte die EU das "größte Friedensprojekt seit Menschen vom Baum geklettert sind". AfD-Partei- und Fraktionschef Chrupalla bemängelte die EU als dysfunktional, teuer und deutschen Interessen schadend.

Wahl von Kommunalparlamenten

Parallel zur Europawahl sind die Bürgerinnen und Bürger heute in acht Bundesländern aufgerufen, über ihre Kommunalparlamente abzustimmen. Unter anderem in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden neue Kreistage, Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Darüber hinaus finden in Thüringen nach der ersten Runde der dortigen Kommunalwahl vom 26. Mai Stichwahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.