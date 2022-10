Der Krieg in Äthiopien hat Berichten zufolge bislang eine halbe Million Tote gefordert (AFP/Eduardo Soteras)

Äthiopien ist mit rund 110 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern der bevölkerungsreichste Binnenstaat der Welt. Mehr als 100 verschiedene Ethnien machen Äthiopien außerdem zum Vielvölkerstaat. Neben der Landessprache Amharisch gibt es mehr als 70 anerkannte Regionalsprachen. Das Land zählt zu den einflussreichsten in Afrika und liegt zudem in einer der strategisch wichtigsten Regionen der Welt - dem Horn von Afrika. Nicht zuletzt das macht die bewaffnete Auseinandersetzung in der nördlichen Region Tigray in den Augen vieler Beobachter so gefährlich.

Sie sehen auch den regierenden Ministerpräsidenten Abiy Ahmed und dessen Reformbemühungen am Scheideweg. Mit dem 43-Jährigen, der seit April 2018 regiert, waren große Hoffnungen verknüpft - sowohl im Land selbst als auch international. 2019 war Abiy wegen seiner Reformbemühungen und seines Einsatzes zur Lösung des Grenzkonflikts zwischen Eritrea und Äthiopien mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Im Juli 2018 unterzeichneten Äthiopien und Eritrea einen Friedensvertrag, der den 20 Jahre dauernden Streit zwischen den Ländern offiziell beendete. Doch nun stehen die Region und Äthiopien vor einer Zerreißprobe.

In Äthiopien waren nicht alle mit dem Reformkurs von Abiy Ahmed einverstanden, insbesondere Gruppen und Bevölkerungsteile, die in Folge der Politik des Ministerpräsidenten Einfluss und Macht verloren - dazu zählen auch die Eliten der Tigray, einer Volksgruppe, die in der gleichnamigen Region beheimatet ist. Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) dominierte 28 Jahre lang die Politik Äthiopiens, fühlte sich nach der Amtsübernahme von Abiy aber zunehmend marginalisiert.

Von der Ernennung Abiys zum Ministerpräsidenten im Frühjahr 2018 erhoffte sich die in Addis Abeba regierende Koalition, der auch die TPLF angehörte, die damals seit Monaten anhaltenden Massenproteste zu beruhigen. Abiy brachte zügig Reformen auf den Weg, deren Konsequenz selbst seine Kritiker überraschte. Sein Kurs stieß international auf großes Wohlwollen.

Der neue Regierungschef forcierte die politische Öffnung des mitunter repressiven Systems, hob den geltenden Ausnahmezustand auf, ging gegen Korruption vor und entließ politische Gefangene. Große Teile der Bevölkerung, nicht zuletzt ethnische Minderheiten, konnten sich über neue Freiheiten freuen. Die zuvor mächtige TPLF dagegen verlor an Einfluss, Abiy drängte führende TPLF-Funktionäre aus der Regierung. 2019 zog sich die TPLF schließlich aus der Regierungskoalition zurück.

Danach verschärften sich die Spannungen zwischen der in Tigray weiter regierenden Volksbefreiungsfront und der Zentralregierung. Als diese die anstehenden Parlamentswahlen im Sommer wegen der Corona-Pandemie verschob, kritisierte die TPLF dies als illegal. Zugleich organisierte sie im September in Tigray eine Kommunalwahl, die wiederum von Addis Abeba als illegal bezeichnet wurde. Die TPLF erklärte sich zum Sieger der Kommunalwahl und entzog darauf der Bundesregierung die rechtliche Zuständigkeit für die Region Tigray. Daraufhin ließ Abiy zunächst finanzielle Mittel zum Nachteil der TPLF umleiten. Anfang November 2020 eskalierte der Konflikt militärisch. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, mit den Kampfhandlungen begonnen zu haben.

Am 28. November 2020 startete das äthiopische Militär eine Offensive auf die Regionalhauptstadt Mek’ele in Tigray - und diese unter die Kontrolle der Zentralregierung gebracht. Dann schlugen die Rebellen zurück und marschierten bis 200 Kilometer vor die Hauptstadt Addis Abeba.

Zuletzt gelang es Äthiopiens Armee, in einer Offensive etliche Städte im Norden zu erobern. Die Kämpfe gehen trotz der beginnenden Friedensgespräche in Südafrika weiter. Auf der einen Seite befindet sich die Allianz aus den Militärs Äthiopiens, des Nachbarlandes Eritreas und ethnischer Milizen, vor allem aus der Amhara-Region in Äthiopien, die Tigray von fast allen Seiten angegriffen haben. Auf der anderen Seite kämpfen die Tigray Defense Forces, die versuchen, die Kontrolle über die Region zu behalten.

Weil sie sich immer mehr aus den Städten zurückziehen müssen, sind sie zu einer Guerilla-Taktik beziehungsweise mobilen Kriegsführung zurückgekehrt. Damit wollten sie vor allem ein Vorrücken auf Mek’ele verhindern, analysierte Ulf Terlinden, der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Nairobi, im Dlf. "Man muss sich die Kämpfe im Wesentlichen wie im Ersten Weltkrieg vorstellen: sehr viel Infanterie, Zehntausende Kämpfer mit Kleinwaffen, sehr hohe Verlustraten bis zu 40 Prozent pro Schlacht", erläuterte Terlinden. "Es gibt zwar keine verlässlichen Zahlen, aber mittlerweile gibt es seriöse Quellen, die berechnen, dass in den letzten zwei Jahren sogar bis zu einer halben Million Menschen direkt oder indirekt Opfer dieses Krieges geworden sind."

Ziel der nun in Südafrika begonnenen Friedensgespräche sei es, eine "anhaltende politische Lösung" zu finden und zu einem "vereinten" und "stabilen" Äthiopien beizutragen, teilte die Kommission der Afrikanischen Union (AU) mit. Vermittler seien laut AU die Ex-Präsidenten Nigerias, Olusegun Obasanjo, und Kenias, Uhuru Kenyatta, sowie die frühere südafrikanische Vize-Präsidentin Phumzile Mlambo-Ngcuka. Neben den Hauptakteuren der äthiopischen Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) reisten auch Vertreter der UN, der USA und der ostafrikanischen Staatengemeinschaft IGAD zu den Gesprächen in die südafrikanische Hauptstadt Pretoria.

Es gehe zunächst darum, wieder einen Waffenstillstand zu erreichen, erklärte Politologe Terlinden im Dlf. Vor dem Wiederaufflammen der Kämpfe hatte es eine fünfmonatige Feuerpause gegeben. Wieder ein Schweigen der Waffen zu ereichen, sei nicht einfacher geworden, meint Terlinen. Denn das Kräftegleichgewicht, das damals geherrscht habe, bestehe momentan nicht mehr. Sollte das gelingen, werde es anschließend sehr komplexe Verhandlungen geben müssen, in der die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe an erster Stelle stehen müsse. "Die Frage ist nur, wie das sozusagen mit den typischen Sicherheitsinteressen organisiert werden kann, dass beide Seiten das bekommen, was sie daraus brauchen. Grundsätzlich gibt es Formeln, in die dieser Konflikt überführt werden kann, wenn denn die Vermittler sehr konzentriert daran arbeiten."

Der Druck auf die AU sei erst in den vergangenen Wochen entstanden, vorher habe sich die Union nicht gerade mit Ruhm bekleckert, so Terlinden. "Der Sitz ihrer Zentrale in der äthiopischen Hauptstadt hat die Organisation von Anfang an gelähmt." Mit der Erweiterung des Verhandlungsteams steige nun auch der externe Druck auf die Kriegsparteien. "Allerdings ist noch völlig unklar, wie man weiter mit Eritrea umgehen will, das ja in diesem Krieg tief verwickelt ist", nennt Terlinden einen weiteren Fallstrick.

Die Vereinten Nationen sind alarmiert über das Schicksal Hunderttausender notleidender Menschen in der umkämpften Region. Seit zwei Jahren ist Tigray unter anderem von Bankenverkehr, Stromversorgung, Medikamentenlieferungen, Kommunikation und Medienzugang abgeschnitten. Die Gewalt sowie bürokratische Hürden der Zentralregierung und der regionalen Behörden behindern die humanitäre Hilfe. Zudem mangelt es nach UN-Angaben an Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung. Die Menschen litten an Unterernährung und Krankheiten. Die UN und Hilfsorganisationen hätten nur in einige Gebiete Tigrays humanitäre Güter liefern können. Die Zahl der erreichten Menschen sei jedoch sehr gering.

Aktuell seien etwa fünf Millionen Menschen auf Hilfe von außen angewiesen, sagte Unicef-Sprecher Rudi Tarneden im Deutschlandfunk. Viele Kinder würden sterben, wenn nicht bald gehandelt werde. Die Kriegsparteien legten eine ungeheure Rücksichtslosigkeit gegen Zivilbevölkerung und Helfende an den Tag, erklärte Tarneden weiter. So seien zuletzt Brücken, Gesundheitsstationen und Einrichtungen für die Wasserversorgung zerstört worden.

Amnesty International (AI) und andere Organisationen haben außerdem eine Reihe schwerer Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, darunter Kriegsverbrechen und möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Außerdem gibt es laut AI zahlreiche glaubwürdige Berichte über Frauen und Mädchen, die sexueller Gewalt ausgesetzt waren - einschließlich Gruppenvergewaltigungen durch äthiopische und eritreische Soldaten.

Da die Region Tigray seit Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen überwiegend von allen Kommunikationswegen abgeschnitten ist, sind Aussagen der Konfliktparteien nicht durch unabhängige Quellen überprüfbar.

Flüchtlinge, die vor den Kämpfen in der äthiopischen Region Tigray geflohen sind, am Ufer eines Flusses zum Sudan (AFP/Ashraf Shazly)

Mit einer militärischen Lösung im Sinne eines einseitigen Siegfriedens sei nicht zu rechnen, erklärte Politologe Terlinden im Dlf. "Das hat dieser Krieg mehrfach gezeigt und das zeigen auch viele andere Kriege. Aber die Erkenntnis allein führt natürlich nicht zu einem Ausstieg aus der militärischen Logik." Während des fünfmonatigen Waffenstillstands vor dem neuerlichen Aufflammen der Kämpfe sei es nicht gelungen, diesen in einen formalen Verhandlungsprozess zu überführen. "Dahinter stand die Uneinigkeit über die Voraussetzungen für die Verhandlungen, aber auch Zweifel an der Vermittlung der Afrikanischen Union", so Terlinden.

Insbesondere Tigray hatte die AU als parteiisch wahrgenommen. Die TPLF hält vor allem die fortgesetzte Blockade der Region für unakzeptabel. Auf der anderen Seite will die äthiopische Regierung vor allem ein Wiedererstarken der tigrayischen Kräfte verhindern. Das ist Teil ihrer Blockade-Logik und wird als Begründung für den aktuellen Vormarsch angeführt.

Quellen: dpa, kna og