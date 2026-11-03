Positionspapiere

Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Bundestag: Arbeitskreis Außenpolitik vertreten durch Markus Frohnmaier, Gerold Otten, Stefan Keuter (von links) (picture alliance / Chris Emil Janßen / chris.emil-janssen.de)

Die AfD-Außenpolitiker Frohnmaier, Otten und Keuter plädieren in zwei Arbeitspapieren unter anderem dafür, die militärische Unterstützung der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Zugleich solle ein verbessertes deutsch-russisches Verhältnis der deutschen Wirtschaft zugutekommen, heißt es. Künftig solle etwa wieder russisches Gas über die Nordstream-Pipelines nach Deutschland fließen, fordern die Außenpolitiker. Auch eine Nähe der AfD zur US-Regierung unter Präsident Trump wird betont. Die von diesem geäußerten Kontrollansprüche auf den Panamakanal, Venezuela, Kuba und das zu Dänemark gehörende Grönland werden ausdrücklich begrüßt. Außerdem wird in den Arbeitspapieren ein Ende deutscher Zahlungen an zahlreiche UNO-Organisationen gefordert.

Die ‌Papiere des Arbeitskreises Außenpolitik präzisieren bereits bestehende AfD-Positionen, sind aber noch keine offizielle Linie der Partei.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.