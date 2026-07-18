Spitzenkandidat Siegmund beim Wahlkampfauftakt in Magdeburg (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Bundesvorsitzende Weidel sagte vor rund 3.000 Menschen in einer Messehalle, dass Spitzenkandidat Siegmund der erste Ministerpräsident ihrer Partei werde. Siegmund selbst führte aus, die Anhänger seien ein Teil der Geschichte. Er strebe ein Wahlergebnis von mehr als 45 Prozent an. In aktuellen Umfragen liegt die Partei bei rund 41 Prozent. Der Fraktionschef im Magdeburger Landtag, Kirchner, verglich die sogenannte Brandmauer gegen die AfD mit der früheren deutsch-deutschen Grenze mit Selbstschussanlage. Zudem setzte er die Politik von Bundeskanzler Merz mit der des früheren DDR-Machthabers Ulbricht gleich. Vor der Messehalle demonstrierten Menschen gegen den Wahlkampfauftakt der AfD. Der Verfassungsschutz stuft die AfD in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch ein. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.