Programm und Benimmregeln

AfD-Fraktion trifft sich zu Klausur

Die Bundestagsfraktion der AfD ist in Berlin zu einer Klausur zusammengekommen. Bei der zweitägigen Veranstaltung will die Partei unter anderem ihren Kurs für die kommenden Monate abstecken. Zudem will sich die Fraktion Benimmregeln für das Plenum im Bundestag geben.