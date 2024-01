AfD im Landtagswahljahr

Eine unterschätzte Gefahr für die Demokratie?

Der Rechtsextreme Björn Höcke will 2024 in die Staatskanzlei Thüringens einziehen. In Sachsen sieht eine Umfrage die AfD aktuell bei 37 Prozent und auch in Brandenburg wird gewählt. Was würden Wahlerfolge der AfD im Osten Deutschlands bedeuten?