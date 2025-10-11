Gesellschaft
AfD-Politiker reagieren mit Häme auf Auswanderungs-Ängste von Bildungsministerin Prien (CDU) im Fall rechter Regierungsübernahme

Nach den besorgten Äußerungen von Bundesbildungsministerin Prien über eine Auswanderung im Falle einer rechten Regierungsübernahme in Deutschland haben mehrere AfD‑ Politiker mit Spott reagiert.

    Karin Prien (CDU), Bundesbildungsministerin. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Markus Scholz)
    Der Bundestagsabgeordnete Hess etwa rief die CDU-Politikerin mit jüdischen Vorfahren auf, sie solle schon mal ihre Koffer packen. Auch der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Münzenmaier äußerte sich in diese Richtung. Prien hatte den Funke-Medien gesagt, sollte die AfD mal den Bundeskanzler stellen, werde sie Deutschland sicherlich vorher verlassen. Das wäre nicht mehr ihr Land. Zuvor hatte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Midyatli ebenfalls persönliche Ängste vor rechten Regierungsübernahmen geäußert. Ihre Eltern waren einst aus dem Südosten der Türkei eingewandert. Auch Midyatlis Äußerungen wurden vielfach mit Häme kommentiert.
