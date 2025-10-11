Gesellschaft

Der Bundestagsabgeordnete Hess etwa rief die CDU-Politikerin mit jüdischen Vorfahren auf, sie solle schon mal ihre Koffer packen. Auch der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Münzenmaier äußerte sich in diese Richtung. Prien hatte den Funke-Medien gesagt, sollte die AfD mal den Bundeskanzler stellen, werde sie Deutschland sicherlich vorher verlassen. Das wäre nicht mehr ihr Land. Zuvor hatte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Midyatli ebenfalls persönliche Ängste vor rechten Regierungsübernahmen geäußert. Ihre Eltern waren einst aus dem Südosten der Türkei eingewandert. Auch Midyatlis Äußerungen wurden vielfach mit Häme kommentiert.
Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.