AfD-Spitzenkandidat Bollinger feiert das Ergebnis bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. (Andreas Arnold/dpa)

Die AfD sei jetzt die neue Arbeiterpartei und habe insbesondere bei jüngeren Wählern Stimmen hinzugewonnen, sagte er. Bollinger kündigte an, die AfD werde nun ihre Themen stärker in die parlamentarische Arbeit einbringen. Er selbst werde Oppositionsführer im Mainzer Landtag sein. Die AfD hatte gestern 19,5 Prozent der Stimmen erreicht und damit ihr Ergebnis im Vergleich zur vorigen Wahl mehr als verdoppelt.

Nach dem Wahldebakel für die FDP in Rheinland-Pfalz fordern die Jungen Liberalen den Rücktritt von Bundeschef Dürr und Generalsekretärin Büttner. Man brauche einen inhaltlichen und personellen Neuanfang, sagte Juli-Chef Flebbe dem Portal "The Pioneer". Dürr und Büttner hätten es nicht geschafft, klar zu machen, wofür die FDP heute eigentlich stehe. Die FDP kam bei der gestrigen Abstimmung auf 2,1 Prozent der Stimmen und verpasste den Wiedereinzug in den Landtag.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.