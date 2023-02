Streit um Stiftungsförderung

Die Kriterien für die staatliche Förderung der politischen Stiftungen müssen in einem eigenen Gesetz sauber geregelt werden. Die bisherige Festschreibung im jährlichen Haushaltsgesetz genüge nicht, urteilte das Bundesverfassungsgericht. (pa/dpa/Uli Deck)

Der Bund hat der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) laut Bundesverfassungsgericht zu Unrecht eine staatliche Förderung verweigert. Dass die DES im Jahr 2019 im Gegensatz zu den übrigen parteinahen Stiftungen keine Zuschüsse erhalten habe, verstoße gegen den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien, urteilte das Gericht.

Die Klage der AfD hatte sich auch auf andere Jahre als 2019 bezogen. Diese Anträge erklärten die Karlsruher Richter aber größtenteils für unzulässig. Über den AfD-Antrag zum Jahr 2022 soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Die AfD sah die Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) durch die bisherige Förderpraxis des Bundes benachteiligt. Denn während die anderen sechs parteinahen Stiftungen jedes Jahr Millionenbeträge erhalten, hatte der Bund der AfD-nahen DES staatliche Zuschüsse bislang verweigert.

Die Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) mit Sitz in Lübeck wurde 2017 gegründet und 2018 von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannt. Vorsitzende ist die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach.

Die DES arbeitet auf Spendenbasis. Sie bietet vor allem Seminare und Abendveranstaltungen an, so zum Beispiel zu der Frage „Was Deutschland von Ungarn lernen kann“ oder ob „uns der Ukraine-Krieg etwas angeht“. Außerdem bietet die Stiftung Rhetorik-Schulungen an.

Kritiker einer staatlichen Förderung der AfD-nahen Stiftung verweisen darauf, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird. „Was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass eine politische Stiftung als Kaderschmiede für eine Partei ausgebaut wird, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht“, sagt der FDP-Politiker Stephan Thomae.

Auch der Bundestag sieht das mehrheitlich so: Für den Haushalt 2022 hatte er bestimmt, dass politische Stiftungen nur gefördert werden können, wenn sie sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen und für deren Erhalt eintreten. Bei Zweifeln darf es demnach keine Förderung geben.

Ob der Beschluss für 2022 rechtens ist, hat das Bundesverfassungsgericht in seinem aktuellen Urteil noch nicht entschieden.

Bisher werden die Stiftungen aller Parteien im Bundestag - außer derjenigen der AfD - durch staatliche Zuschüsse gefördert. Für die SPD ist das die Friedrich-Ebert-Stiftung, für die Grünen die Heinrich-Böll-Stiftung und für die FDP die Friedrich-Naumann-Stiftung. Der CDU steht die Konrad-Adenauer-Stiftung nahe, der CSU die Hanns-Seidel-Stiftung und der Linken die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Volumen der finanziellen Förderung betrug im Jahr 2019 insgesamt 660 Millionen Euro. Daneben fließen Gelder aus verschiedenen Bundesministerien.

Mit seinem Urteil verlangen die Karlsruher Richter vom Bundestag ein Gesetz für die staatliche Förderung politischer Stiftungen. Wenn eine Stiftung von der Förderung ausgeschlossen werde, brauche es dafür einer in einem Gesetz geregelten Rechtfertigung von Verfassungsrang, so die Richter.

Laut dem Urteil kommt dafür der Schutz der demokratischen Grundordnung in Betracht. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass die AfD-nahe DES auch künftig keine staatlichen Mittel erhält. Ob der Bund das Geld für 2019 nachzahlen muss oder mit einer besonderen Begründung trotzdem verweigern kann, ließ das Gericht offen.

(Deutschlandfunk/dpa/rtr/tmk)