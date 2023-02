Aktuelle Lage

Festgefahrene Situation an ukrainischer Front

An der Kriegsfront im Donbass ist an den vergangenen beiden Tagen offenbar etwas Ruhe eingekehrt. Russland greift zwar weiter breitflächig an, feiert auch kleinere Erfolge in der Gegend um Bachmut, verliert aber auch Soldaten und militärisches Gerät.

Florian Kellermann | 15. Februar 2023, 06:16 Uhr