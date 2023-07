Krieg in der Ukraine

Luftangriffe auf Kiew begleiten Nato-Gipfel

Parallel zum Nato-Gipfel erlebten die Menschen in Kiew eine zweite Nacht in Folge russische Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Von der Erklärung der Allianz zeigten sich viele enttäuscht und hatten auf eine Einladung in die Nato gehofft.

Sawicki, Peter | 12. Juli 2023, 06:10 Uhr