Ukraine-Verteidigung

Frauen an vier Fronten

Die Front in der Ukraine hat viele Gesichter. Auch Frauen spielen eine bedeutende Rolle in der Verteidigung des Landes. Vier Ukrainerinnen erzählen hier, was sie bewegt, was sie erleben und erleiden. Achtung: teils schwer erträgliche Schilderungen.

Weigelt, Julia | 09. Juli 2023, 18:40 Uhr