Mondmission

Der Moment der Wasserung im Pazifik (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Bill Ingalls)

Es gehe nicht darum, Fahnen auf dem Mond aufzustellen, sondern Gefahren für die Erde wie kosmische Strahlung oder Meteoriten besser einschätzen zu können. Dafür müsse man etwa Meteoritenkrater auf dem Mond genauer analysieren. Außerdem verwies Gerst auf den besonderen Wert der europäischen Beteiligung an der Mission. Falls man wichtige Bauteile beitrage, könne man in Zukunft auch mitfliegen oder beeinflussen, welche Experimente durchgeführt würden.

Bundesforschungsministerin Bär, CSU, bezeichnete die Mission als Riesenerfolg. Der Weg sei bereitet, dass die Menschheit wieder auf der Mondoberfläche stehe. Sie betonte, ohne Technik aus Deutschland wäre dies nicht möglich gewesen.

Heute früh wasserte die Raumkapsel planmäßig im Pazifik. Die vier Raumfahrer waren weiter von der Erde entfernt als je ein Mensch zuvor. Die US-Weltraumbehörde NASA strebt für 2028 wieder eine Mondlandung an.

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Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.