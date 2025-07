Die Sitzung im Bundestag wurde unterbrochen. (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

In der Geschäftsordnungsdebatte dazu sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese, es sei kein guter Tag für die Demokratie. Er sprach wörtlich von einer Hetzkampagne gegen die Kandidatin der SPD für das Verfassungsgericht, Brosius-Gersdorf.

Zuvor hatte schon die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann Kritik geäußert. Sie bezeichnete den Vorgang als "Desaster für das Parlament, für Unionsfraktionschef Spahn, für Bundeskanzler Merz und für die Koalitionsfraktionen insgesamt".

Entscheidung nach Sitzungsunterbrechung

Der Streit zwischen Union und SPD hatte im Laufe des Tages noch einmal an Schärfe zugenommen. Am Vormittag drängte die Union darauf, die Abstimmung über Brosius-Gersdorf abzusetzen. Zur Begründung wurden zuletzt Plagiatsvorwürfe geltend gemacht. Kritik aus der Union hatte es aber schon vorher gegeben. In der Folge wurde die Sitzung des Bundestages unterbrochen.

Zeitweilig war offen, ob die Abstimmungen über die beiden anderen Kandidaten noch stattfinden würden. Die Union hatte den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht Spinner unterstützt und die SPD neben Brosius-Gersdorf die Jura-Professorin Kaufhold.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.