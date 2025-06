Der ehemalige Bundeskanzler Scholz beim SPD-Bundesparteitag in Berlin (Kay Nietfeld / dpa /)

Ohne die Vorstellung, dass die Welt besser werde, könnten fortschrittliche Parteien wie die Sozialdemokraten nicht erfolgreich sein. Deshalb müsse die Gesellschaft nicht nur für Chefärztinnen und Unternehmer funktionieren, sondern auch für Fabrikarbeiter, Pflegekräfte und Rentner, betonte Scholz. Die SPD habe eine Verantwortung, "dass man aus jeder Lebensperspektive vernünftig, anständig und anerkannt leben kann".

"Es war eine große Zeit"

Mit Blick auf seine Regierungszeit rief Scholz gesellschaftspolitische Reformen in Erinnerung - etwa das Selbstbestimmungsrecht. Damit ist für die Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens nur noch eine einfache Erklärung bei einem Standesamt nötig - statt wie bisher zwei psychiatrische Gutachten sowie ein Gerichtsbeschluss. Auch das Staatsangehörigkeitsgesetz nannte der ehemalige Kanzler. Die damit verbundene schnellere Einbürgerung soll nach dem Willen der neuen Bundesregierung allerdings zurückgenommen werden. Der Bundestag hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf am Freitag in Erster Lesung beraten.

Mit Blick auf die gesamte Regierungszeit sagte Scholz: "Es war eine große Zeit und wir haben für unser Land etwas bewegt." Selbstkritik mit Blick auf die schwere Niederlage der SPD bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar äußerte er nicht.

Bas und Klingbeil neue Parteivorsitzende

Auf dem Parteitag werden heute noch der Fraktionschef Miersch und die ehemalige Ko-Vorsitzende Esken sprechen. Gestern wurde der Parteivorsitzende Klingbeil im Amt bestätigt; neue Ko-Vorsitzende ist Bundesarbeitsministerin Bas. Die 57-Jährige erhielt mit 95 Prozent eine sehr hohe Zustimmung. Für Klingbeil votierten dagegen nur knapp 65 Prozent der Delegierten. Das ist das zweitschlechteste Ergebnis aller SPD-Vorsitzenden. Nur Oskar Lafontaine hatte 1995 mit 62,6 Prozent noch weniger Zustimmung bekommen. Gewählt wurde auch der bislang nur kommissarische Generalsekretär Klüssendorf; er wurde mit knapp 91 Prozent im Amt bestätigt.

"Ostdeutsche Perspektiven berücksichtigen"

Die neu gewählte stellvertretende SPD-Vorsitzende Köpping sieht das schwache Wahlergebnis für Parteichef Klingbeil als deutliches Signal der Unzufriedenheit. Köpping sagte im Deutschlandfunk , das müsse ein Ansporn sein, um sowohl in der Partei als auch in der Bevölkerung Vertrauen zurückzugewinnen.

Köpping betonte, ihre Partei müsse sich nun so aufstellen, dass ostdeutsche Perspektiven sowie die Anliegen der Mitglieder stärker berücksichtigt würden. Sie forderte, verschiedene Strömungen innerhalb der Partei zusammenzuführen, statt sie gegeneinanderzustellen. Das kürzlich von SPD-Mitgliedern veröffentlichte Friedensmanifest habe der Partei nicht geschadet, sondern eine notwendige Debatte angestoßen. Viele Menschen hätten Angst vor Krieg. Die SPD sei und bleibe eine Friedenspartei, sagte Köpping.

