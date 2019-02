Internationale Tourneen, Auftritte bei der Musik Triennale Köln, dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem Kammermusikfest "Spannungen" in Heimbach bestimmen die Vita des Quartetts. Neben den Gründungsmitgliedern - die Geigerin Annette Walther und der Cellist Thomas Schmitz, die sich noch aus der Schulzeit kennen - gehören auch der Geiger Florian Donderer und der aus Südafrika stammende Bratschist Xandi van Dijk zum Ensemble.

Gemeinsame Liebe

Was die vier Mitglieder des Signum Quartetts vereint, ist unter anderem die große Zuneigung zum Werk von Franz Schubert. Ihm ist auch ihr neuestes Album gewidmet: "Aus der Ferne" heißt es. Unter diesem Thema versammelt das Quartett Kompositionen für Streichquartett und von Xandi van Dijk speziell für Quartettbesetzung bearbeitete Lieder des romantischen Komponisten.

Das Signum Quartett aus Köln ist vollzählig im Studio erschienen, um Klassik-Pop-et cetera zu moderieren, mit einer Musikauswahl, die von Jazzinterpreten wie Jan Johansson und Ella Fitzgerald bis zu klassischen Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Jacob Frohberger und Gideon Klein reicht.

Musik-Laufplan

Titel: Allegretto in c-Moll

Länge: 04:16

Interpret: Bertrand Chamayou

Komponist: Franz Schubert

Label: ERATO

Best.-Nr: 2564637078



Titel: Horizons

Länge: 06:21

Interpret: The King's Singers

Komponist: Peter Louis van Dijk

Label: RCA Deutschland

Best.-Nr: 0902663175-2

Plattentitel: Street Songs



Titel: Visa fan Utanmyra Swedish Folk Songs

Länge: 03:30

Interpret: Jan Johansson, Piano

Komponist: Jan Johansson

Label: HEPTAGON

Best.-Nr: HECD-030E

Plattentitel: Jazz pa svenska



Titel: Aus Liebe will mein Heiland sterben

Länge: 04:44

Interpreten: Sibylla Rubens, Franz Josef Selig, Collegium Vocale Gent

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Johann Sebstian Bach

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMC95167678



Titel: Song of my heart

Länge: 03:01

Komponist: Einojuhani Rautavaara

Label: ONDINE

Best.-Nr: 13102



Titel: Lamentation-faite sur la mort très douloureuse de sa Majesté Imperial, Ferdinand III in F Minor

Länge: 05:15

Interpret: Kärt Ruubel

Komponist: Johann Jakob Froberger

Label: GENUIN

Best.-Nr: GEN18492



Titel: Oh, Lady Be good

Länge: 03:10

Interpret: Ella Fitzgerald

Komponist: George Gershwin

Label: Decca

Best.-Nr: 23956A

Plattentitel: Oh Lady Be Good (Schellack Single)



Titel: Du bist die Ruh' (Bearbeitung für Streichquartett)

Länge: 03:34

Interpret: Signum Quartett

Komponist: Franz Schubert

Label: Penta Tone NL

Best.-Nr: 5186673