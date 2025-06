Anton Bruckner spielt in seinem Schaffen eine zentrale Rolle: Der Dirigent Markus Poschner leitet seit 2015 das Orchestra della Svizzera italiana, seit 2017 auch das Bruckner Orchester Linz. Er ist außerdem als Jazzpianist tätig. (Kaupo Kikkas)

Musik-Laufplan

Nr. 7: Ich grolle nicht. Aus: Dichterliebe, op. 48

Länge: 01:18

Interpretation: Fritz Wunderlich (Tenor), Hubert Giesen (Klavier)

Komposition: Robert Schumann

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 429933-2

Je pars, je vais, je vole. Rondeau (Frimouskino), aus: Maître Peronilla. Opéra bouffe in 3 Akten

Länge: 03:20

Interpretation: Antoinette Dennefeld (Mezzosopran), Orchestre National de France

Leitung: Markus Poschner

Komposition: Jacques Offenbach

Label: EDICIONES SINGULARES

Best.-Nr: BZ 1039

Blue in green

Länge: 05:36

Interpretation: Miles Davis (Trompete), John Coltrane (Tenorsaxofon), Bill Evans (Piano), Paul Chambers (Bass), James Cobb (Drums)

Komposition: Miles Davis

Label: sony

Best.-Nr: 88697915002

Scherzo für Orchester, aus: Sinfonie Nr. 1 WAB 101 (Erstfassung von 1865)

Länge: 05:31

Interpretation: Bruckner Orchester Linz

Leitung: Markus Poschner

Komponist: Anton Bruckner

Label: CAPRICCIO

Best.-Nr: C8094

Ouvertüre aus: Die Fledermaus. Operette in 3 Akten

Länge: 07:35

Interpretation: Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Carlos Kleiber

Komposition: Johann Strauß Sohn

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4779020

Over the rainbow

Länge: 06:02

Interpretation: Keith Jarrett

Komposition: Harold Arlen

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 537268-2

Szene und Lied des Wolfram und Lied an den Abendstern

Länge: 05:36

Interpretation: Bryn Terfel (Bariton), Berliner Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado

Komposition: Richard Wagner

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 439768-2

Don't think twice it's alright

Länge: 06:04

Interpretation: Chris Thile (vocals, Mandoline), Brad Mehldau (piano)

Komposition: Bob Dylan

Label: NONESUCH