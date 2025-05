Der Name des Ensembles stammt von der Trinitatiskirche in Bonn-Endenich, wo Müller im Pfarrhaus aufgewachsen ist. Sein Debüt beim Beethovenfest Bonn mit Mozart und Beethoven war also für ihn ein Heimspiel und zugleich der Beginn eines Großprojektes. In den kommenden Jahren wird er mit der Trinity Sinfonia alle neun Beethoven-Sinfonien zur Aufführung bringen.