Wer als Dirigent erfolgreich werden will, dem wird nicht selten zu einem Spezialgebiet geraten: das große italienische Opernfach, historisch informierte Musik des Frühbarock, zeitgenössische Musik oder großes Konzert. Bei Titus Engel ist das anders. Er ist ein Allrounder im besten Wortsinn, obwohl er ein Faible hat für zeitgenössische Musik. Titus Engel ist Initiator der "Akademie Musiktheater Heute" sowie Herausgeber mehrerer Bücher zur aktuellen Oper.

Gefördert von Gerard Mortier

Titus Engel wurde 1975 in Zürich geboren. Dort und in Berlin studierte er zunächst Musikwissenschaften und Philosophie, für sein Dirigierstudium ging er nach Dresden. Gefordert und gefördert wurde er von den ganz Großen: Von dem Opernintendanten Gerard Mortier und dem Dirigenten Sylvain Cambreling.

Musik-Laufplan

Titel: Better Get It In Your Soul (Ausschnitt) (Album Version)

Länge: 03:15

Interpret: Charles Mingus

Komponist: Charles Mingus

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: I2352748

Plattentitel: The complete Columbia & RCA albums collection



Titel: Tanz aus: Diodati. Unendlich (Oper)

Länge: 02:05

Ensemble: STEAMBOAT SWITZERLAND

Orchester: Sinfonieorchester Basel

Dirigent: Titus Engel

Komponist: Michael Wertmüller

Text: Dea Loher



Titel: Big Bang aus: Diodati. Unendlich (Oper)

Länge: 01:38

Chor: Chor des Theater Basel

Ensemble: STEAMBOAT SWITZERLAND

Orchester: Sinfonieorchester Basel

Dirigent: Titus Engel

Komponist: Michael Wertmüller

Text: Dea Loher



Titel: Ouvertüre Adagio - Allegro molto con brio Introduction.

aus: Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43 Ballett von Salvatore Viganò

Länge: 05:02

Orchester: Chamber Orchestra of Europe

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: TELDEC CLASSICS

Best.-Nr: 0630-13140-2



Titel: Grabstein für Stephan, op. 15c für Gitarre und Instrumentengruppen (Ausschnitt)

Länge: 06:14

Solist: Jürgen Ruck (Gitarre)

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: György Kurtág

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 447761-2



Titel: So what (Ausschnitt)

Länge: 07:20

Interpret: Davis, Miles

Komponist: Miles Davis

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 19075881992

Plattentitel: Kind of blue (Deluxe 50th Anniversary Collector's Edition) Jazz - 10 classic original albums



Titel: Bohemian Rhapsody

Länge: 05:55

Interpret: Queen

Komponist: Freddie Mercury

Label: Hollywood Records USA

Best.-Nr: 162360-2

Plattentitel: Greatest hits I, II & III - The platinum collection



Titel: Knee play 3 aus: Einstein on the beach. Oper in 4 Akten

Länge: 05:39

Solist: Lucinda Childs

Solist: Samuel M. Johnson

Solist: Christopher Knowles

Solist: Paul Mann

Solist: Sheryl Sutton (Sprecher)

Solist: Paul Zukovsky (Violine)

Ensemble: The Philip Glass Ensemble

Dirigent: Michael Riesman

Komponist: Philip Glass

Label: CBS

Best.-Nr: M 4 K 38 875



Titel: The unanswered Question

Länge: 06:07

Orchester: New Yorker Philharmoniker

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Charles Edward Ives

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 429220-2