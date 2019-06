Unter funkelnden Sternen zum Flohmarkt, vorbei an der Wiese, wo ein alter Mann kotzt und weiter zu den Kränen am Hafen - so könnte ein Spaziergang durch die Lieder von Gisbert zu Knyphausen aussehen.

Weißwein aus Eigenanbau statt Bier beim Festival "Heimspiel"

1979 wurde er in Wiesbaden geboren. Mit vollem Namen heißt er Gisbert Wilhelm Enno Freiherr zu Innhausen und Knyphausen. Seine Familie entstammt einem alten ostfriesischen Adelsgeschlecht und besitzt ein Weingut in Eltville am Rhein. Dort findet seit einigen Jahren sein Festival "Heimspiel" statt, bei dem es statt Bier Weißwein gibt. "Das Licht dieser Welt" heißt das neueste Album von Gisbert zu Knyphausen, das nach einer kreativen Pause erschien: 2012 starb der Kollege und Freund Nils Koppruch ganz überraschend. Danach brauchte Gisbert zu Knyphausen Zeit, um wieder zum Musikmachen zu finden.

Musik-Laufplan

