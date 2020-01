1947 wurde Konstantin Wecker in München geboren. Als Jugendlicher übte er Geige und Gitarre und schwärmte für ein Leben als freier Dichter. Ende der 60er-Jahre machte er sich einen Namen in der Kleinkunstszene, später ging er mit engagierten Künstlern wie Mercedes Sosa und Joan Baez auf Tournee.

Auf der Suche nach einer herrschaftsfreien Welt

Kürzlich war der Liedermacher mit seinem Projekt "Weltenbrand" zusammen mit zwölf Musikern aus neun Nationen auf Tournee. Ab kommendem Oktober geht er wieder auf Konzertreise - "Utopia" lautet der Titel des neuen Programms, mit dem er sich auf die Suche nach einer herrschaftsfreien Welt macht. Auf eine Zeitreise begibt sich Konstantin Wecker in "Klassik-Pop-et cetera": Er tritt als Knabensopran auf, berichtet von göttlicher Musik und dem Komponisten Carl Orff, dem er noch persönlich begegnet ist.

Musik-Laufplan

Titel: Es ist an der Zeit

Länge: 06:22

Interpret: Hannes Wader

Komponist: Eric Bogle

Label: 'pläne'

Best.-Nr: 1833172

Plattentitel: Was für eine Nacht - Live



Titel: Nessun dorma (Fassung für Tenor und Klavier) (Keiner schlafe)

Aus: Turandot. Oper in 3 Akten

Länge: 03:27

Solist: Jussi Björling (Tenor)

Solist: Frederick Schauwecker (Klavier)

Komponist: Giacomo Puccini

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 74321-63468-2



Titel: Das ganze schrecklich schöne Leben

Länge: 04:52

Interpret: Sarah Straub

Komponist: Konstantin Wecker

Label: Sturm & Klang

Best.-Nr: S+K041

Plattentitel: Alles das und mehr



Titel: Gesichter aus gar nichts

Länge: 04:22

Interpret: Roger Stein

Komponist: Roger Stein

Label: Sturm & Klang

Best.-Nr: -

Plattentitel: Gesichter aus gar nichts Alles vor dem aber



Titel: 2. Satz: Adagio

aus: Konzert für Klavier und Orchester (Nr. 23) A-Dur, KV 488

Länge: 07:38

Solist: Hélène Grimaud (Klavier)

Orchester: Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks

Dirigent: Mojca Erdmann

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart, Ferruccio Busoni

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4779455



Titel: Parigi, o cara, noi lasceremo Duett Alfredo - Violetta (Auscchnitt) (O laß uns fliehen aus diesen Mauern), 3. Akt, Nr. 18

aus: La Traviata

Länge: 01:44

Solist: Alexander Wecker (Tenor)(Alfredo)

Solist: Konstantin Wecker (Sopran)(Violetta)

Komponist: Giuseppe Verdi

Privataufnahme



Titel: Chor: O Fortuna

aus: Carmina Burana. Profane Gesänge für Soli, Chor, Instrumente und begleitende Bilder (Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae

comitantibus instrumentis atque imagininbus magicis)

Länge: 02:27

Solist: Barbara Hendricks (Sopran)

Solist: Michael Chance (Countertenor)

Solist: Jeffrey Black (Bariton)

Chor: The Choristers of the Cathedral and Abbey Church of St. Alban

Orchester: London Philharmonic Orchestra

Dirigent: Franz Welser-Möst

Komponist: Carl Orff

Label: EMI CLASSICS



Titel: Gracias a la vida

Länge: 04:21

Interpret: Mercedes Sosa

Komponist: Violeta Parrá

Label: Verve

Best.-Nr: 518789-2

Plattentitel: 30 años



Titel: (Entzündet vom) Weltenbrand

Länge: 03:41

Interpret: Konstantin Wecker

Komponist: Konstantin Wecker

Label: msg records

Best.-Nr: 413159

Plattentitel: Wut & Zärtlichkeit