William Youn, 1982 in Seoul geboren, fing in seiner Heimat mit dem Klavierspiel an, wechselte früh in die USA und ging mit 18 Jahren zu Karl-Heinz Kämmerling nach Hannover. Als Stipendiat an der International Piano Academy Lake Como traf er die Pianisten Andreas Staier und Menahem Pressler, wegweisende Begegnungen. Er gewann rasch etliche Preise, so in Cleveland, Shanghai, Bozen und Brüssel.

Künstlerische Zusammenarbeit mit Nils Mönkemeyer und Sabine Meyer

William Youn lebt in München, hier wurde er 2011 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis geehrt. Neben seinen Solo-Rezitals ist die Kammermusik eine große Leidenschaft - er arbeitet regelmäßig mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer und der Klarinettistin Sabine Meyer zusammen. Ein Großprojekt war für ihn die Gesamtaufnahme der Mozart-Sonaten, hieraus gibt er eine Kostprobe in "Klassik-Pop-et cetera".

Musik-Laufplan

Titel: 3. Satz, Alla Turca

aus: Klaviersonate A-Dur KV 331

Länge: 03:25

Interpret: William Youn (Klavier)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: OEHMSCLASSICS

Best.-Nr: 1830



Titel: 2. Satz, Adagio

aus: Arpeggione-Sonate a-moll D 821

Länge: 04:21

Interpreten: Mstislav Rostropowitsch (Violoncello) / Benjamin Britten (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Decca

Best.-Nr: 460974-2



Titel: Etüde dis-moll op. 8 Nr. 12

Länge: 02:23

Interpret: Vladimir Horowitz, Klavier

Komponist: Alexander Skrjabin

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 163471-2



Titel: Walzer für Klavier As-Dur op. 42

Länge: 03:40

Interpret: Alfred Cortot, Klavier

Komponist: Frédéric Chopin

Label: NAXOS

Best.-Nr: 5525461



Titel: Dichterliebe op. 48, daraus: Am leuchtenden Sommermorgen

Länge: 02:41

Interpreten: Peter Schreier (Tenor) / Norman Shetler (Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: BERLIN Classics

Best.-Nr: 2110-2



Titel: Ah! più non vedro O don fatale, o don crudel

aus: Don Carlo. Oper in 4 Akten. Gesamtaufnahme (Don Carlos)

Länge: 04:37

Solistin: Luciana D'Intino (Mezzosopran)(Eboli)

Orchester: Orchestra del Teatro alla Scala (Mailand)

Dirigent: Riccardo Muti

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 077775486728



Titel: Love theme

Länge: 05:07

Interpret: Bill Evans

Komponist: Alex North

Label: Verve

Best.-Nr: 521409-2

Plattentitel: Conversations with myself



Titel: The man I love

Länge: 05:54

Interpret: Joni Mitchell

Komponist: George Gershwin

Label: Verve

Best.-Nr: 557797-2

Plattentitel: Gershwin's world



Titel: 1. Satz: Andante

aus: Trio für Klarinette, Viola und Klavier Es-Dur, KV 498

Länge: 05:22

Interpreten: Sabine Meyer (Klarinette) / Nils Mönkemeyer (Viola) / William Youn (Klavier)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88985305412



Titel: "Auf dem Wasser zu singen" S 558 Nr. 2

Länge: 02:05

Interpret: William Youn

Komponist: Franz Schubert

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 8714913