Für seine Satire "Heil" über deutsche Neonazis erhielt der gebürtige Münchner 2015 den Preis der deutschen Filmkritik. Sein Tatort "Murot und das Murmeltier" wurde im vergangenen Jahr mit dem Filmkunstpreis ausgezeichnet.

Zusammenarbeit mit Schwester Anna Brüggemann

Aufgewachsen sind der 43-Jährige und seine drei Schwestern in einer streng religiösen Familie. Mit seiner Schwester, der Schauspielerin und Drehbuchautorin Anna Brüggemann, arbeitet er heute eng zusammen. Für ihren Kinofilm "Kreuzweg" erhielten die Geschwister den Silbernen Bären für das beste Drehbuch der Berlinale 2014. Sein erstes Theaterstück inszenierte Dietrich Brüggemann 2017 mit der Tragikomödie "Vater" am Deutschen Theater Berlin. Im vergangenen Jahr erschien das Debüt-Album seiner Band Theodor Shitstorm.

Musik-Laufplan

Titel: Rondo. Alla turca. Allegretto aus: Sonate für Klavier Nr 11 A-Dur, KV 331 (300i)

Länge: 02:03

Solist: Friedrich Gulda (Klavier)

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Amadeo

Best.-Nr: 423789-2



Titel: Mein Lied für dich

Länge: 02:15

Interpret: Vicky Leandros

Komponist: Ernest Gold

Label: Karussell

Best.-Nr: 515599-2

Plattentitel: Die großen Erfolge



Titel: America aus: West Side Story

Länge: 02:20

Ensemble: Empire Brass Quintett

Komponist: Leonard Bernstein

Label: Telarc

Best.-Nr: 80159



Titel: Tubular bells (Part 2)

Länge: 03:47

Interpret: Mike Oldfield

Komponist: Mike Oldfield

Label: Virgin

Best.-Nr: 610006

Plattentitel: Tubular Bells



Titel: Away

Länge: 04:13

Interpret: Deine Lakaien

Komponist: Alexander Veljanov, Ernst Horn

Label: GYMNASTIC RECORDINGS

Best.-Nr: 15595-2

Plattentitel: Winter fish testosterone



Titel: Flug auf dem Glücksdrachen

Länge: 03:13

Interpret: Klaus Doldinger

Komponist: Klaus Doldinger

Label: W S M

Best.-Nr: 388087-2/2

Plattentitel: Works & Passion 1955-2000 (CD 2), 1959-2000: The soloist - The composer



Titel: (6) Choral: Wohl mir, daß ich Jesum habe aus: Herz und Mund und Tat und Leben. Kantate am Fest Mariae Heimsuchung, BWV 147

Länge: 02:39

Solist: Alan Bergius (Knaben-Sopran)

Solist: Stefan Rampf (Knaben-Alt)

Solist: Kurt Equiluz (Tenor)

Solist: Thomas Hampson (Bass)

Chor: Tölzer Knabenchor

Orchester: Concentus musicus Wien

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: TELDEC CLASSICS

Best.-Nr: 4509-91762-2



Titel: Amerika

Länge: 02:38

Interpret: Rammstein

Komponist: Richard Kruspe, Till Lindemann, Paul Landers, Christian Lorenz, Christoph Schneider, Oliver Riedel

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: 986815-0

Plattentitel: Reise, Reise



Titel: gesagt

Länge: 03:22

Interpret: Theodor Shitstorm

Komponist: Theodor Shitstorm

Label: Staatsakt Rec. GmbH

Best.-Nr: 8291287

Plattentitel: Sie werden dich lieben



Titel: "tu, che di gel sei cinta" aus: Turandot

Länge: 02:09

Solist: Mirella Freni (Sopran)

Orchester: Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Dirigent: Lamberto Gardelli

Komponist: Giacomo Puccini

Label: ACANTA

Best.-Nr: 3398675



Titel: Großer Triumphmarsch

Länge: 02:42

Interpret: HR-Sinfonieorchester

Komponist: Dietrich Brüggemann

Plattentitel: Murot und das Murmeltier