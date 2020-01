Der Schlagzeuger bewegt sich zwischen Unabhängigkeit und Teamgeist und verbindet spielerisch Weltmusik mit Jazz, Klassik und Neuer Musik. Afrikanische Klänge begleiteten ihn seit frühester Kindheit. Er wurde 1968 in Kamerun geboren und hat dort seine ersten Lebensjahre verbracht. Seine Eltern waren in der Entwicklungshilfe tätig. Später zogen sie mit ihrem Sohn in die Schweiz, wo der Junge schon früh seine Lust an Vielseitigkeit zeigte: als Mitglied in der Schulbigband, im Schulchor und im Schweizer Jugend-Sinfonieorchester. Der Schlagzeuger der Beatles, Ringo Starr, wurde sein Idol. Lucas Niggli begeisterte sich aber auch für den Schweizer Musiker Pierre Favre, der später sein Lehrmeister gewesen ist. Seine beiden eigenen Formation Steamboat Switzerland und Zoom stellen weitere Kapitel seiner variationsreichen Kunst dar. "Klassik- Pop-et cetera" zu moderieren, ist für ihn wie das Blättern im eigenen Fotoalbum mit passendem Soundtrack dazu.

Musik-Laufplan

Titel: Nkongsamba

Länge: 05:58

Interpret: Prince Ndédi Eyango (voc)

Komponist: Prince Ndédi Eyango

Label: unbekannt

Best.-Nr: AT 094-SD 16



Titel: Prism (Ausschnitt)

Länge: 04:15

Interpret: Pierre Favre (dr,gongs,Tuned gongs,Crotales,bowed cymbals)

Komponist: Pierre Favre

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 1274

Plattentitel: Singing drums



Titel: Canon Cannon (Ausschnitt)

Länge: 04:04

Interpret: Christy Doran (elg,acg)

Komponist: Stephan Wittwer

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 1342

Plattentitel: Red Twist & Tuned Arrow



Titel: Kontakte für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug, Teil 1 (Ausschnitt)

Länge: 03:57

Solist: David Tudor (Kl,Slz)

Solist: Christoph Caskel (Slz)

Solist: Karlheinz Stockhausen (Elektronische Klänge)

Solist: Gottfried Michael Koenig (Elektronische Klänge)

Komponist: Karlheinz Stockhausen

Label: Wergo

Best.-Nr: WER 6009-2



Titel: Choral: Wenn ich einmal soll scheiden

aus: Matthäuspassion, BWV 244

Länge: 01:09

Chor: The London Oratory Junior Choir (1)

Chor: The Monteverdi Choir

Orchester: The English Baroque Soloists

Dirigent: John Eliot Gardiner

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Archiv Produktion

Best.-Nr: 427648-2



Titel: 1. Satz: Sonata

aus: Die Kreuztragung Jesu Sonate für Violine und Basso continuo Nr. 9 a-Moll (The carrying of the cross)

Länge: 02:25

Solist: Maya Homburger (V)

Ensemble: Camerata Kilkenny

Komponist: Heinrich Ignaz Franz Biber

Label: Maya Recordings

Best.-Nr: MCD 0603



Titel: Häuser.X

Länge: 04:39

Interpret: Steamboat Switzerland

Komponist: Michael Wertmüller

Label: Trost Records

Plattentitel: Zeitschrei



Titel: Danse sacrale (Opfertanz)

aus: Le sacre du printemps (Die Frühlingsweihe), StWV 15 (Tableaux de la Russie paienne) (Ballett in 2 Teilen für Streichorchester)

Länge: 04:45

Orchester: Cleveland Orchestra

Dirigent: Pierre Boulez

Komponist: Igor Strawinsky

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 457693-2



Titel: Bell smell

Länge: 03:22

Interpret: Black Lotos

Komponist: Xu Fengxia, Lucas Niggli

Label: INTAKT RECORDS

Plattentitel: Black Lotos