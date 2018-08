Mit Büchern konnte Clemens Setz lange nichts anfangen. Lieber vertrieb er sich die Zeit mit Computerspielen. Erst eine Erkrankung und ein Gedicht von Ernst Jandl brachten die Wende. Exzessiv begann der gebürtige Österreicher zu lesen und zu schreiben. Schon sein Debütroman wurde 2007 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es folgten renommierte Auszeichnungen wie der Preis der Leipziger Buchmesse und 2015 der Wilhelm Raabe-Literaturpreis für seinen Roman "Die Stunde zwischen Frau und Gitarre".

Besondere Wahrnehmung von Musik

Clemens Setz wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik sowie Germanistik studierte und heute als Übersetzer und freier Schriftsteller lebt. Viele seiner Figuren sind hochsensible Synästhetiker - wie der heute 36-Jährige selbst, bei dem Alltagsgeräusche wie das Rascheln trockener Blätter oder das Knistern von Stoff und Papier innere Farben und körperliche Empfindungen auslösen.

Musik-Laufplan

Titel: Qui habitat. Motette zu 24 Stimmen in 4 Chören zu 6 Stimmen

Länge: 05:44

Chor: Huelgas Ensemble

Dirigent: Paul van Nevel

Komponist: Josquin Desprez

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 88697478442-4

Titel: Devil got my woman

Länge: 04:01

Interpret: Skip James

Komponist: Nehemia "Skip" James

Label: Vanguard

Best.-Nr: VCD2-77005-2

Plattentitel: Blues with a feeling

Titel: Study No. 3c; aus: Four Player Piano Studies (arr. E. Ziporyn)

Länge: 03:24

Interpret: Ban On A Can All-Stars

Komponist: Conlon Nancarrow

Label: Cantaloupe Music

Titel: Requiem

Länge: 03:40

Chor: Russian State Symphonic Cappella

Orchester: Russian State Symphony Orchestra

Dirigent: Valeri Polyansky

Komponist: Alfred Schnittke

Label: CHANDOS

Best.-Nr: 8199920

Titel: Kirakiraboshi

Länge: 01:48

Interpret: Susumu Yokota

Komponist: Susumu Yokota

Label: Leaf Label

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Sakura

Titel: The Salley Gardens

Länge: 03:20

Solist: Arleen Auger (Sopranistin)

Solist: Dalton Baldwin (Klavier)

Komponist: Benjamin Britten

Label: DELOS

Best.-Nr: DE3029

Titel: Nr. 10: Der Zauberlehrling (Prestissimo, staccatissimo, leggierissimo) [1. Zugabe],

aus: Etüden für Klavier. Buch 2 (Etudes pour piano. Deuxième livre)

Länge: 01:59

Solist: Pierre-Laurent Aimard (Klavier)

Komponist: György Ligeti

Label: TELDEC CLASSICS

Best.-Nr: 0927-43088-2

Titel: I like birds

Länge: 00:32

Interpret: Eels

Komponist: Eels

Label: SKG

Best.-Nr: 2130101

Plattentitel: Daisies of the Galaxy

Titel: EEC Lied

Länge: 02:31

Interpret: Moondog

Komponist: Louis Thomas "Moondog" Hardin

Label: Kopf-records

Best.-Nr: 4938-2

Plattentitel: The German years 1977-1999