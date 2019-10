Mal mit fragiler, mal mit beschwörender Stimme interpretiert sie Jazz, World Music, Blues und erstaunt durch eine bemerkenswerte sprachliche Vielfalt. Überlieferte Texte aus dem Kosovo und Armenien singt Elina Duni mit derselben Erzählkraft wie Chansons von Jacques Brel. Die Jazzsängerin stammt aus Tirana, lebt seit ihrer Kindheit in der Schweiz und steht als Solistin und mit verschiedenen Formationen weltweit auf der Bühne. Die Tochter eines Regisseurs und einer Schriftstellerin studierte an der Hochschule für Künste in Bern. In Klassik-Pop-et cetera ehrt sie die Beatles, die sie als Kind stets auf dem Walkman begleiteten und auch Charlie Hadens Musik, die sie als Jugendliche stark beeinflusste.

Musik-Laufplan

Titel: Andantino aus: Sonate A-dur, D959 für Klavier

Länge: 07:49

Interpret: Alfred Brendel (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: Philips

Best.-Nr: 4222292



Titel: A thousand kisses deep

Länge: 06:29

Interpret: Leonard Cohen

Komponist: Leonard Cohen, Sharon Robinson

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 501202-2

Plattentitel: Ten new songs



Titel: Both sides now

Länge: 05:46

Interpret: Joni Mitchell

Komponist: Joni Mitchell

Label: RHINO

Best.-Nr: 247620-2

Plattentitel: Both sides now



Titel: O Grande Amor

Länge: 04:16

Interpret: Stan Getz, Tenorsaxophon / Joao Gilberto, Gesang

Komponist: Vinicius De Moraes

Label: Verve

Best.-Nr: 0602498840221

Plattentitel: Getz/Gilberto



Titel: Vogel

Länge: 03:50

Interpret: Elina Duni

Komponist: Elina Duni

Label: n.n. unveröffentlicht

Best.-Nr: n.n.

Plattentitel: n.n.



Titel: Throughout

Länge: 04:00

Interpret: Bill Frisell

Komponist: William R. Frisell

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 8370192

Plattentitel: In Line



Titel: Silence

Länge: 05:16

Interpret: Charlie Haden

Komponist: Charles Edward Haden

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 042281154621

Plattentitel: The Ballad Of The Fallen



Titel: Across the universe

Länge: 03:44

Interpret: The Beatles

Komponist: John Lennon, Paul McCartney

Label: Parlophone

Best.-Nr: 3824722

Plattentitel: Let it be



Titel: Wisdom

Länge: 02:32

Interpret: Aksham

Komponist: Elina Duni

Label: Nome (Sacem)

Best.-Nr: Nome 015

Plattentitel: Aksham