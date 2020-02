Alexandra Lehmler wurde am 1979 in Bad Ems geboren. Sie spielte in den Landesjugendjazzorchestern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie im Bundesjazzorchester und studierte in Mannheim, Stuttgart und Paris.

Neuer Deutscher Jazzpreis für Komposition

Dort entwickelte Alexandra Lehmler ihre individuelle Klangschönheit und spielte zeitgleich in unterschiedlichen Ensembles. Seit der Jahrtausendwende ist die Jazzsaxofonistin mit ihrer eigenen Band im In- und Ausland unterwegs und bringt ihre Talente nicht nur als Instrumentalistin auf die Bühne, sondern auch als Komponistin und Bandleaderin. Dafür erhielt die Jazzsaxofonistin und Komponistin den Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg und den Kompositionspreis beim Neuen Deutschen Jazzpreis.

Musik-Laufplan

Titel: Grosse Grippe

Länge: 04:10

Interpret: Magic Malik Orchestra

Komponist: Malik Mezzadri

Label: LABEL BLEU

Plattentitel: Saoule



Titel: You can't have everything

Länge: 07:42

Interpret: Django Bates

Komponist: Django Bates

Label: JMT

Best.-Nr: 514023-2

Plattentitel: Winter truce (and homes blaze)



Titel: Monument

Länge: 05:11

Interpret: Alexandra Lehmler

Komponist: Matthias Debus

Label: JAZZ'n'ARTS

Best.-Nr: JnA 7617

Plattentitel: Sans mots



Titel: Mille volte

Länge: 09:42

Interpret: David Chevallier

Komponist: Carlo Gesualdo Principe da Vensosa

Label: DeutschlandRadio Kultur

Plattentitel: Konzertmitschnitt



Titel: (18) Können Tränen (Maria Magdalena, Engel, Maria)

aus: Pitié! Tanztheater nach der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach

Länge: 04:00

Solist: Laura Claycomb (Sopran)(Maria)

Solist: Melissa Givens (Sopran)(Maria)

Solist: Cristina Zavalloni (Mezzosopran)(Maria Magdalena)

Solist: Monica Brett-Crowther (Mezzosopran)(Maria Magdalena)

Solist: Serge Kakudji (Countertenor)(Jesus)

Solist: Magic Malik (Singstimme,Flöte)(Engel; Engel)

Ensemble: Aka Moon

Komponist: Fabrizio Cassol

Label: Cypres

Best.-Nr: CYP 0604



Titel: Shape

Länge: 03:33

Interpret: Sophie Hunger

Komponist: Sophie Hunger

Label: Emarcy Records

Best.-Nr: 531495-2

Plattentitel: Monday's ghost Musikexpress Nr. 0309



Titel: Coax

Länge: 07:09

Interpret: Joshua Redman Quartet

Komponist: Matt Penman

Label: NONESUCH

Best.-Nr: 0075597977806

Plattentitel: James farm