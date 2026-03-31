Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Es gab nächtliche Luftangriffe auf Militäreinrichtungen in der Provinz Isfahan. (AFP / -)

Nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Isna wurde der Komplex auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus schwer beschädigt und ist außer Betrieb. Eine Reparatur sei derzeit nicht möglich, hieß es. Über die konkreten Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung wurde nichts mitgeteilt. Entsalzungsanlagen sind diesbezüglich auch in anderen Staaten der Golfregion von großer Bedeutung.

Die Nachrichtenagentur bestätigte zudem nächtliche Luftangriffe auf Militäreinrichtungen in der Provinz Isfahan. Über mögliche Opfer und das Ausmaß der Schäden ist demnach noch nichts bekannt. In Isfahan befindet sich die größte Nuklearforschungsanlage des Landes.

Der Iran attackierten seinerseits wieder Israel mit Raketen. In Tel Aviv gab es nach Angaben des Rettungsdienstes acht Verletzte. Im Süden des Libanon wurden bei Kämpfen mit der militant-islamistischen Hisbollah vier israelische Soldaten getötet, wie die Armee mitteilte. Sie tötete nach eigenen Angaben ihrerseits dutzende Hisbollah-Kämpfer.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde bei iranischen Luftangriffen ein voll beladener Öltanker getroffen und geriet in Brand. Es besteht nach Behördenangaben die Gefahr einer Ölpest in den umliegenden Gewässern. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.